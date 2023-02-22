МИД России: действия ООН по ротации специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС играют на руку Киеву

Москва, , 10:54 — REGNUM Ситуация с ротацией представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, которые постоянно находятся на станции с сентября 2022 года, вызывает беспокойство у России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, обнародованном 22 февраля пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Запорожская АЭС. Инфографика (c) ИА REGNUM

«Глубокую озабоченность вызывает ситуация с ротацией представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пребывающих на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что плановая замена специалистов МАГАТЭ должна была произойти ещё 7 февраля, однако представители Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности вначале предложили перенести её на 10 февраля, после чего эти сроки срывались ещё два раза.

«Таким образом, в период с 7 по 18 февраля сего года Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Новые даты назначались за два–три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда международных экспертов требовало значительное время для комплексной подготовки с нашей стороны. Никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута следования миссии не предоставлялось», — поясняется в сообщении.

Также указывается, что Минобороны России послало департаменту ООН 18 февраля ноту, в котором выразило своё непонимание и крайнюю тревогу занятой им позицией по препятствованию пребыванию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС и высказало готовность российской стороны дать все гарантии для проведения ротации этих специалистов в течение двух–трех дней после 25 февраля при движении конвоя через пункт пропуска «Васильевка», являющийся самым безопасным маршрутом и продолжающий функционировать в штатном режиме.

«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС. Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля сего года о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации», — также подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни предложил создать вокруг Запорожской АЭС «свободную зону».