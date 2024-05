Москва, 27 февраля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Возможность пройти двухгодичные курсы программы «‎Код будущего» по нацпроекту «Цифровая экономика» уже получили 130 тысяч детей. В ближайшее время ещё больше учеников 8–11-х классов смогут бесплатно изучать программирование, — сообщили ИА REGNUM в Минцифры России.

Программирование

Лучшие онлайн — и офлайн-курсы страны можно выбрать в специальном разделе на Госуслугах. Это дает возможность получить знания по геймдеву, искусственному интеллекту, выучить языки программирования Python, JavaScript, C#, C++, C, Java, 1С, PHP, HTML, Lua, SQL и многое другое. Курсы рассчитаны на ребят с разным уровнем подготовки в ИТ: начальным, базовым и продвинутым.

Уникальный образовательный проект «Код будущего» стартовал осенью 2022 года и быстро набрал популярность.

«Интерес к ИТ среди школьников значительно растет — ЕГЭ по информатике в прошлом году сдавал каждый шестой абитуриент. Получать базовые навыки программирования и понимать траекторию развития необходимо как можно раньше: в ИТ задействовано большое число специалистов и направлений, и только используемых языков программирования в мире насчитывается более 300. Чтобы каждый школьник смог углубиться в кодинг и найти свое призвание, был запущен проект «Код будущего», — отметила Евгения Швыркунова, директор Департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Университета 2035. — Основная программа обучения уже началась, но до конца февраля принимаются заявки на дополнительный набор. Новые участники начнут учиться сразу на втором модуле курса, сдав экстерном экзамен по первому модулю. По итогам успешного окончания курса в конце 2023 года они получат сертификат».

Десятиклассница Софья Шеленберг из Краснодарского края всегда интересовалась, как работает техника. Говорит, что в детстве она даже разобрала ноутбук, а позднее занялась программированием. Недавно школьница поступила на курс «Python и анализ данных» проекта «Код будущего», чтобы повысить навыки и связать свою дальнейшую жизнь с IT.

Ученик 11-го класса Андрей Пелесицкий на курс Master of Python записался не только для будущей профессии, но и потому, что не хочет останавливаться на достигнутом и планирует дальше развивать навыки кодинга. «Хочу прогрессировать, интересоваться чем-то новым. Кодить я научился, когда готовился к ЕГЭ в школе», — говорит Андрей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Код будущего» призван помочь школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области IТ. Благодаря федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпроекта «Цифровая экономика» в 2023 году «Код будущего» позволит обучить программированию еще 140 тысяч школьников.