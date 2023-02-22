Якутск, , 10:46 — REGNUM В Якутии приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции (СВО). Так, согласно указу, подписанному главой региона Айсеном Николаевым, они смогут получать социальную повышенную стипендию при обучении в вузах и средних специальных учебных заведениях. Об этом 22 февраля в ходе брифинга сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Теперь специальную социальную повышенную стипендию наряду с детьми военнослужащих смогут получать и сами военнослужащие ― участники специальной военной операции, уволенные в запас с военной службы и обучающиеся в средних профессиональных и высших образовательных организациях», ― уточнила Балабкина.

Размер специальной стипендии составляет 5607 рублей.

Вице-премьер добавила, что право в приоритетном порядке заключать договоры целевого обучения получили демобилизованные граждане, выполнявшие боевые задачи в рамках специальной военной операции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии указом главы региона ранее был принят целый комплекс мер поддержки семей участников спецоперации. В их числе оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей, обнуление платы за детские сады, бесплатное питание в школах, поддержка студентов в виде специальных дополнительных стипендий.