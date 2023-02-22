МИД Белоруссии сохраняет критический диалог с Западом
Минск, 22 февраля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Белоруссия сохраняет критический диалог с Западом. Об этом 22 февраля заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник.
«Там, где это отвечает нашим интересам, мы сохраняем критический диалог», — сказал Алейник.
По его словам, до политикоформирующих кругов государств Запада доводится позиция Белоруссии о контрпродуктивности санкций и важности развития отношений, основанных на взаимном уважении.
«На площадках ООН и ОБСЕ, несмотря на все сложности, МИД продолжил во взаимодействии с российскими коллегами развивать консенсус в отношении попыток западных стран протащить их откровенно антибелорусские инициативы», — отметил Алейник.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе запланированного визита в Иран намерен обсудить расширение двусторонних отношений между странами.