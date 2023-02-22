Кишинёв, , 10:41 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинев на данный момент не наблюдает внешней угрозы, которая могла бы привести к вооруженному конфликту на границе страны.

«Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем», — заявил Попеску в интервью Financial Times 22 февраля.

При этом молдавский дипломат отметил, что действительно существуют риски подрывной деятельности с попытками государственного переворота.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску выступил с заявлением, что действия России направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Молдавии.

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