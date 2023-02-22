Минусинск, Красноярский край, 22 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края жители 80 домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщили в администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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Причиной стала крупная коммунальная авария, которая произошла вечером 21 февраля.

«В результате порыва на улице Кутузова произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Под отключение попали 80 домов», ― сообщили в администрации.

Аварийные бригады выехали на место ЧП, для жителей был организован подвоз воды. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.

«Порыв на улице Кутузова в Минусинске устранён. Холодное водоснабжение восстановлено», ― уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях крупная авария произошла в Астраханской области. Из-за отключения электроэнергии в Кировском, Советском и Ленинском районах была прекращена подача холодной воды абонентам от посёлка Приволжье до микрорайона Третьего Интернационала.