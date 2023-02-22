Москва, , 10:50 — REGNUM Фотография, выложенная телеведущим Иваном Ургантом, вызвала возмущение и вопросы у пользователей Сети. Ведущий на фото одет в жёлтый свитер, на шее — бейдж «Вечерний Ургант» на синей ленте. Под фотографией Ургант написал: «Люблю, когда вся команда в сборе».

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Многим пользователем это фото не понравилось, некоторые заподозрили, что сочетание жёлтого и синего неслучайно, его облачение назвали «двусмысленным».

Иван Ургант © Иван Ургант

«Что ж ты во вражеские цвета нарядился?» — спрашивают подписчики. «Ургант в цветах флага Украины!» — отмечает один из них.

Припомнили Урганту и его отъезд в Израиль, предложив отправиться за рубеж на заработки. «А зачем вы опять вылезли? — возник и такой вопрос. — Ковыляй потихонечку в Израиль!»

Также поступило предложение «лишать гражданства таких людей».

Напомним, израильское гражданство Ургант получил в 2018 году. Его последняя передача «Вечернего Урганта» вышла 21 февраля 2022 года. Когда началась спецоперация на Украине, шоумен призвал остановить её.

Вскоре появилась информация о его отъезде в Израиль. Как пояснял сам Ургант, он ездил в отпуск. После отмены его концерта в январе 2023 года шоумен призвал поклонников не унывать и ждать следующего выступления.

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