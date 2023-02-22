Медведев назвал речь Байдена в Варшаве традиционной для США мессианской проповедью

Москва, , 10:32 — REGNUM Речь президента США Джо Байдена, которую он произнёс в Варшаве и в ходе которой он обратился к российскому народу, выглядела нечестно и нелепо. Об этом 22 февраля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Как отметил зампред Совбеза РФ, американский лидер в своей речи в Варшаве также обратился к российскому народу.

«Фактически произнёс проповедь в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм. Нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию. Выглядело нечестно и нелепо», — написал он в своём сообщении.

Также Медведев усомнился в том, что жители России станут слушать президента США, которые являются враждебной для них страной, и думает, что они вряд ли ему поверят.

«Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности только на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», — отметил замглавы Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что США сделали ошибочный вывод на тему того, что их попытка уничтожить Россию и собственная стратегическая безопасность не связаны друг с другом, так как в случае желания американских властей нанести поражение российской стороне человечество оказалось бы на пороге мирового конфликта.