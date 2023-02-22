Астана, , 10:26 — REGNUM В ближайшие дни Казахстан может приступить к поставкам нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом в среду, 22 февраля, в беседе с журналистами заявил министр энергетики Болат Акчулаков.

Газопровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень сильно надеюсь, что пойдем сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги», — сказал министр, отвечая на вопрос об экспорте нефти в ФРГ.

Напомним, что из расчета на 2023 год «Казтрансойл» зарезервировал для транзита в Германию около 1,2 миллиона тонн сырья.

Ранее сообщалось, что индийская нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum столкнулась с проблемами оплаты покупок российской нефти из-за введенного Западом потолка цен.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия столкнулась со сложностями при покупке нефти из России