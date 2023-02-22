Рябков заявил, что Россия располагает средствами выявлять нарушения Вашингтоном СНВ-3

Москва, , 10:26 — REGNUM Нарушения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений Россия имеет возможность отслеживать, сообщил 22 февраля журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам дипломата, у России есть «технические средства, которые позволяют достаточно надёжно оценивать происходящее». К тому же Россия имеет «опыт отслеживания того, что происходит в США, не только в США, в этой сфере с использованием других возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-3.

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