Москва, 22 февраля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Нарушения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений Россия имеет возможность отслеживать, сообщил 22 февраля журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По словам дипломата, у России есть «технические средства, которые позволяют достаточно надёжно оценивать происходящее». К тому же Россия имеет «опыт отслеживания того, что происходит в США, не только в США, в этой сфере с использованием других возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-3.