Медведев: если США хотят поражения РФ, то она может защищаться любым оружием, включая ядерное

Москва, , 10:22 — REGNUM США сделали ошибочный вывод на тему того, что их попытка уничтожить Россию и собственная стратегическая безопасность не связаны с друг другом, и, в случае наличия у американских властей желания нанести поражение российской стороне, человечество окажется на пороге мирового конфликта. Об этом 22 февраля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил зампред Совбеза РФ, сделанное 21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявление президента России Владимира Путина о приостановке участия Москвы в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) показало, что выводы американского истеблишмента на тему того, что попытка уничтожения нашей страны и их собственная стратегическая безопасность якобы не связаны с друг другом, оказались грубой ошибкой, порождённой их манией величия и ощущением своего превосходства и безнаказанности.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал он в своём сообщении.

Также Медведев напомнил, что накануне российский лидер заявил, что «победить Россию на поле боя невозможно», подчеркнув, что он полностью согласен с этими словами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Совет Федерации РФ может рассмотреть закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вслед за Госдумой, если документ поступит в верхнюю палату парламента.