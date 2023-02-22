Воронеж, 22 февраля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Сообщение об угрозе ракетного удара, которое появилось в эфире сразу на нескольких радиостанциях в Воронежской, Курской, Курганской и Белгородской областях, является фейковым. Об этом 22 февраля заявили в региональных администрациях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в правительстве Воронежской области опровергли сообщение о якобы объявленной «тревоге» и рекомендации «проследовать в укрытие», прозвучавшие утром 22 февраля на одной из радиостанций, вещающей на территории Воронежской области — Relax FM.

«Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности», ― говорится в заявлении правительства в телеграм-канале.

Власти заверили, что обстановка в регионе контролируемая, происшествий зафиксировано не было.

Позднее появилось ещё одно сообщение о том, что информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара прозвучала в эфире ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны «в результате хакерской атаки на серверы» этих радиостанций.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», ― указали в пресс-службе правительства Воронежской области.

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Аналогичное сообщение появилось в телеграм-канале правительства Курской области. В свою очередь, пресс-служба правительства Курганской области заявила о хакерской атаке на «Авторадио».

«Злоумышленники транслировали в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара. Эта информация не соответствует действительности. Профильными ведомствами и специалистами ведётся необходимая работа», ― указано в заявлении властей.

Граждан призвали сохранять спокойствие и обращаться к достоверной информации на официальных ресурсах органов власти.

Оперштаб Белгородской области сообщил о взломе «предположительно с украинской стороны» одной из радиостанций.

«Цель ― посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам», ― указано в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Воронежской области опровергло информацию о том, что на территории региона диверсанты «разбросали» мины «Лепесток».