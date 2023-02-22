Москва, , 10:17 — REGNUM Россия не видит никаких признаков изменения поведения США к лучшему. Об этом 22 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не видим сейчас никаких признаков того, чтобы ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах к лучшему», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил возможность выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).