Иркутск, , 10:15 — REGNUM В посёлке Бохан Иркутской области неизвестные пытались поджечь здание местной администрации. Об этом сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сотрудники администрации Боханского муниципального района заметили следы возгорания на одной из стен здания 18 февраля. Рядом они обнаружили использованные спички, кусок ткани и обгоревший кусок пластика, сообщил источник. Оперативники проверили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что произошло.

«Около 1 часа ночи 18 февраля неизвестное лицо, находясь с левой стороны в 2,5 метра от входной двери здания администрации Боханского муниципального района на улице Ленина, совершило поджог стены снизу. С места происшествия изъяты спички, фрагменты полимерного материала, фрагменты материи, деревянного бруска и поддона со следами термического воздействия», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку и ищет причастных. Примечательно, что в сентябре 2018 года в этом здании уже случался пожар. Площадь возгорания тогда составила 380 квадратных метров, обрушились потолочные перекрытия и кровля. Причиной пожара в 2018 году назвали поджог.