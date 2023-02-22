Иркутск, 22 февраля 2023, 10:15 — REGNUM В посёлке Бохан Иркутской области неизвестные пытались поджечь здание местной администрации. Об этом сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

МВД
МВД
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сотрудники администрации Боханского муниципального района заметили следы возгорания на одной из стен здания 18 февраля. Рядом они обнаружили использованные спички, кусок ткани и обгоревший кусок пластика, сообщил источник. Оперативники проверили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что произошло.

«Около 1 часа ночи 18 февраля неизвестное лицо, находясь с левой стороны в 2,5 метра от входной двери здания администрации Боханского муниципального района на улице Ленина, совершило поджог стены снизу. С места происшествия изъяты спички, фрагменты полимерного материала, фрагменты материи, деревянного бруска и поддона со следами термического воздействия», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку и ищет причастных. Примечательно, что в сентябре 2018 года в этом здании уже случался пожар. Площадь возгорания тогда составила 380 квадратных метров, обрушились потолочные перекрытия и кровля. Причиной пожара в 2018 году назвали поджог.