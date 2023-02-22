Лондон, 22 февраля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В Британии наступил «танковый голод» из-за поставок Киеву бронетехники Challenger 2, пишет со ссылкой на британские источники Daily Mail.

VALDA KALNINA/EPA/TASS Танк «Челленджер 2»

Уточняется, 14 боеспособных танков передано Киеву, причём меньше 100 танков из 277, имеющихся на вооружении у Британии, считаются боеготовыми.

Теперь, отмечают источники издания, этот дефицит британская армия будет ощущать до 2027 года, когда промышленность поставит в ВС Британии новые танки — Challenger 3.

Также есть информация, что заказ на производство британскому ВПК 148 единиц танков планируется увеличить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января стало известно, что Британия поставит Киеву 12 Challenger 2.