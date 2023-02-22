Канберра, , 10:08 — REGNUM Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев на две недели отстранен от тренировок по решению медицинской комиссии. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на Атлетическую комиссию Австралии (AIS).

Ислам Махачев © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«[Ислам] Махачев на 14 дней отстранен от тренировок с момента поединка по медицинским показаниям», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что австралийский боец Александр Волкановски, соперник Махачева в крайнем поединке UFC 284, отстранен на 30 дней.

Напомним, бой Махачева и Волкановски проходил 12 февраля в австралийском Перте. По итогам пяти раундов поединка Махачев одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.

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