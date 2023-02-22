Замглавы МИД РФ Рябков: нельзя исключать возможность выхода США из ДСНВ
Москва, 22 февраля 2023, 10:07 — REGNUM Нельзя исключать возможность выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 февраля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я ничего не исключаю», — заявил журналистам Рябков.
По его словам, США выходили из многих договоров, и прогнозировать действия Вашингтона непросто.
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«Поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — сказал Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.