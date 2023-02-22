Москва, 22 февраля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Нельзя исключать возможность выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 февраля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Balk Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

«Я ничего не исключаю», — заявил журналистам Рябков.

По его словам, США выходили из многих договоров, и прогнозировать действия Вашингтона непросто.

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«Поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.