Мэр Дебальцева заявил, что ВСУ ударом из РСЗО HIMARS почти уничтожили в городе спорткомплекс

Донецк, , 10:07 — REGNUM При обстреле Дебальцева Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооружённых формирований Украины из американских реактивных систем залпового огня HIMARS был почти уничтожен спорткомплекс. Об этом 22 февраля рассказал мэр города Сергей Желновач.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы уже должны были сдавать этот объект, который восстанавливал Хабаровск, всё было готово. Теперь почти уничтожено. Перекрытия разбиты до первого этажа, все разбито», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Желновач рассказал, что также при обстреле ВСУ ракеты попали в здание бывшего дома культуры и крышу частного дома, при этом пожилая хозяйка последнего не пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Горловка и Макеевка в ДНР подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.