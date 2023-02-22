Донецк, 22 февраля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Горловка и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 22 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Макеевки был произведён ВСУ в 00:01 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня.

Также указывается, что в 08:00 киевские войска выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки совершили 22 артиллерийских обстрела территории ДНР.