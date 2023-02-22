Минпром Ирана: процесс поставок автомобилей в Россию находится на стадии сертификации

Тегеран, , 09:52 — REGNUM В настоящее время автомобили иранских компаний Saipa и Iran Khodro, которые должны быть поставлены в Россию, проходят процесс сертификации. Об этом 22 февраля рассказал представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

«Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок», — приводит его слова РИА Новости.

При этом представитель минпром Ирана не стал уточнять, как именно эти автомобили будут поставлены в Россию — прямо или через Белоруссию, отметив, что этот вопрос связан с антироссийскими санкциями стран Запада.

Также Галибаф указал, что иранские компании не заключали каких-либо соглашений с российской стороной, и добавил, что в данный момент идут переговоры Тегерана с Москвой по этому вопросу, а названные автомобили проходят процесс сертификации.

«Концерн отправил в Россию в качестве образца один из своих автомобилей для прохождения сертификации, после чего уже свяжется с частными компаниями из России для заключения договора о поставках», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего запланированного визита в Иран намерен обсудить расширение двусторонних отношений между странами.