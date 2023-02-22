Донецк, 22 февраля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили 22 артиллерийских обстрела территории Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВСУ. <…> Выпустив 109 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что под артобстрелы ВСУ попали районы Донецка, Яковлевки, Каштанового, Макеевки и Волновахи.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Дебальцево и Александровку из реактивных систем залпового огня.