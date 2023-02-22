Следователи назвали вероятную причину пожара в центре Москвы
Москва, 22 февраля 2023, 09:41 — REGNUM Несколько причин возникновения возгорания в доме в центре столицы России, в котором находилось общежитие, включая поджог, рассматривается следователями. Об этом 22 февраля рассказала старший помощник руководителя ГУ Следственного комитета РФ по городу Москве Юлия Иванова.
«Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», — приводит её слова РИА Новости.
Также старший помощник руководителя столичного ГУ СК РФ уточнила, что в данный момент сотрудники следственных органов уже произвели осмотр места пожара, назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз, а также провели допросы свидетелей и руководства общежития.
При этом Иванова добавила, что в настоящее время осуществляется изучение изъятых служебных документов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 11 человек выросло количество пострадавших в результате пожара в центре Москвы.