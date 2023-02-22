Москва, 22 февраля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Несколько причин возникновения возгорания в доме в центре столицы России, в котором находилось общежитие, включая поджог, рассматривается следователями. Об этом 22 февраля рассказала старший помощник руководителя ГУ Следственного комитета РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», — приводит её слова РИА Новости.

Также старший помощник руководителя столичного ГУ СК РФ уточнила, что в данный момент сотрудники следственных органов уже произвели осмотр места пожара, назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз, а также провели допросы свидетелей и руководства общежития.

При этом Иванова добавила, что в настоящее время осуществляется изучение изъятых служебных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 11 человек выросло количество пострадавших в результате пожара в центре Москвы.