Москва, 22 февраля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. На 31% упала стоимость посуточной аренды жилья в России и ближнем зарубежье в феврале 2023 года по сравнению с показателями января, сообщает 22 февраля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Стоимость упала в популярных туристических российских городах и в странах ближнего зарубежья. По данным гендиректора сервиса «Суточно. ру» Юрия Кузнецова, средняя ставка на сегодня — три с половиной тысячи рублей за ночь.

«После новогоднего ажиотажа февраль стал самым недорогим месяцем для зимних путешествий: цены на посуточную аренду жилья упали во многих городах России и странах ближнего зарубежья», — заявил Кузнецов.

Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Минске (падение — 31%, ставка — 4101 рубль за сутки), Казани (28%, 2854 рубля) Нижнем Новгороде (26%, 3160 рублей), Калининграде (15%, 2216 рублей), Санкт-Петербурге (15%, 2700 рублей).