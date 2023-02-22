ВСУ ударили новым оружием по нескольким городам ДНР, включая Мариуполь — СМИ

Донецк, , 09:31 — REGNUM Вооружённые формирования Украины в ночь на 22 февраля попытались нанести удары по нескольким городам Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Мариуполь. Об этом 22 февраля сообщает ряд донецких телеграм-каналов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что для обстрелов украинские боевики использовали недавно поставленные им Вашингтоном ракеты GLSDB для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, дальность полёта которых составляет 150 км.

Также отмечается, что атаке со стороны ВСУ подвергся ряд городов ДНР, включая Мариуполь, в небе над которым сработала система противовоздушной обороны и прогремело не менее 15 взрывов.

При этом указывается, что примерно столько же взрывов прогремело над другими городами региона — Донецком, Макеевкой, Харцызском и Дебальцево.

В то же время данных о пострадавших или разрушения в результате обстрелов вооружённых формирований Украины не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на складе исправительной колонии в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины вспыхнул пожар.