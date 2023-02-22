Москва, 22 февраля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию коллективного Запада на приостановку участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik 22 февраля.

Также она подчеркнула, что именно Запад разрушил систему международной безопасности, и отметила, что о шагах для обеспечения безопасности России говорил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.

Ранее сообщалось, что украинские власти потребовали от Запада принять меры в отношении России из-за приостановки участия Москвы в ДСНВ.