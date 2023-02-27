Москва, , 11:21 — REGNUM Число предпринимателей, получивших льготные кредиты под гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы, за 2022 год увеличилось в России в 2,5 раза.

Господдержкой по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» воспользовалось свыше 44 тыс. предпринимателей. Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом.

«Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента зонтичных поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Список регионов — лидеров по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года возглавил Краснодарский край, на втором месте Москва и Нижегородская область, на третьем — Республика Башкортостан.

По отраслям больше всего финансовой поддержки малый и средний бизнес привлек в: обрабатывающих производствах — почти 187,5 млрд рублей, сельском хозяйстве — 55 млрд, транспортировке и хранении — более 53 млрд, гостиничном бизнесе и общепите — около 19,5 млрд.

Программа предоставления поручительств регионального Центра «Мой бизнес» является одной из самых востребованных мер поддержки предпринимателей Алтайского края.

В 2022 году 166 предприятий смогли привлечь свыше 2,6 млрд рублей кредитных средств под поручительства Алтайского фонда МСП. С начала 2023 года одной из первых гарантийной поддержкой при получении кредита воспользовалась производственная компания из Барнаула ООО «Феникс». Предприятие с 2004 г. изготавливает металлоконструкции любой сложности по заказам контрагентов из 17 стран. Это платежные, информационные и музыкальные терминалы, вендинговые аппараты и др.

На средства кредита, оформленного под поручительство, предприятие планирует пополнить запас оборотных средств для поддержания объемов товарных групп для оперативной отгрузки в рамках действующих контрактов.

Ярославский предприниматель Александр Заставнюк производит принадлежности для рыбалки и продает их в магазинах в девяти городах России. Благодаря господдержке он получил льготный кредит в МСП Банке на дальнейшее развитие бизнеса.

Александр Заставнюк является профессиональным рыбаком, кандидатом в мастера спорта по рыбной ловле. Первый небольшой рыболовный магазин он открыл в Ярославле в 2012 году. Сегодня в областном центре их два, а еще восемь — в Костроме, Твери, Егорьевске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске, Ядрине и Чебоксарах.

«Мы получили от государства поддержку в виде оборотных средств, — рассказал Александр Заставнюк. — Наша компания постоянно растет, и не всегда хватает средств, чтобы увеличить объем производственных и товарных запасов для расширения сети. Льготный кредит помог нам осуществить закупку товаров, что для нас очень важно».

Также предприниматель организовал в Ярославле цех по производству принадлежностей для рыбалки, которые востребованы на розничном и оптовом рынках.

В Тверской области господдержка помогает развивать кантри-курорт «Каменецкие купели». В 2022 году проект получил два займа. Средства будут потрачены на создание всесезонных глэмпов (модульных домов — прим. ред.) и благоустройство территории.

«Уверен, что «дешевые» деньги простимулируют бизнес к развитию, расширению своих проектов. Будем работать над тем, чтобы такие кредиты стали еще и «длинными». Отдельно хочу отметить, что льготные программы также доступны и в небольших банках. Это особенно важно для малого бизнеса: крупные банки быстро исчерпывают доступные средства, и далеко не все компании успевают ими воспользоваться. Расширение программы на региональные банки позволит бизнесу в конкретных субъектах РФ также получить льготный кредит на хороших условиях», — отметил руководитель общественной предпринимательской организации «Опора России» Александр Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.