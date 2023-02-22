Reuters: Госдеп 21 февраля ошибочно распространил старое заявление глав МИД «Группы семи»

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Старое заявление глав МИД стран — участниц «Группы семи» (G7), в котором шла речь о том, что они собираются вводить новые антироссийские санкции на фоне ситуации вокруг Украины, ошибочно распространил 21 февраля Госдеп США. Об этом 22 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Японии.

Государственный департамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в японском министерстве иностранных дел, как уточняет ТАСС, не стали подтверждать или опровергать это сообщение.

Также указывается, что на сайте внешнеполитического ведомства Японии не появлялось заявления или разъяснений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля сербский президент Александр Вучич заявил, что власти Сербии будут руководствоваться национальными интересами, если возникнет необходимость введения санкций против России.