Москва, , 09:18 — REGNUM Пятилетняя жительница Москвы заявила об избиении в семье. Ребенка доставили в больницу с тяжелой травмой ноги, сообщил источник ИА REGNUM в здравоохранении столицы.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел еще до Нового года, а 16 февраля СК начал проверку по факту избиения ребенка, а также проверку в отношении членов семьи по статье «доведение до самоубийства».

«Пятилетнего ребенка доставили в детскую клиническую больницу Святого Владимира из квартиры в центре Москвы с диагнозом абсцесс левой ягодичной области в декабре 2022 года. В больнице врачи, как полагается по методичке, опросили девочку, и она рассказала, что травмы получила дома. Когда врачи стали выяснять обстоятельства, ребенок признался, что ссадины и ушибы ей нанесла мама и старший брат», — рассказал собеседник.

Врачи передали информацию полиции, которая выехала на адрес, где опросила родителей и старшего брата девочки. В результате опроса членов семьи и показаний, которые дал ребенок, было принято решение начать проверку по статье «доведение до самоубийства или покушение на самоубийство путем угроз».

Отец пятилетней девочки — бывший американский военный из штата Калифорния — уже несколько лет живет в России. Он прослужил в армии США 20 лет, а потом переехал в Россию, где женился на русской девушке.