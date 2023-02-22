Российские десантники каждый день захватывают новые позиции и продвигаются в зоне спецоперации

Москва, , 09:10 — REGNUM Бойцы российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) каждый день двигаются вперёд в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, выдавливая врага с его позиций. Об этом 22 февраля рассказали офицеры парашютно-десантного батальона.

«В данный момент закрываем промежуток между вчерашним хозяйством (часть линии фронта) и занятым сегодня», — приводит слова командира парашютно-десантного батальона с позывным Граф РИА Новости.

Также указывается, что командир роты с позывным Отвага рассказал, что одна из групп десантников смогла закрепиться на расстоянии 200 метров от другой и теперь их задачей является соединить фланги подразделения, уточнив, что враг окопался на дистанции 170 метров и потому необходимо передвигаться скрытно.

«Работаем группами, то есть двойка вышла: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже», — уточнил командир парашютно-десантного батальона с позывным Граф.

При этом он добавил, что затем на занятые позиции походят другие отряды, которые продолжают штурм вражеских объектов и опорных пунктов, и отметил, что после этого подразделению могут поставить другую боевую задачу и оно может продвинуться вперёд, не заходя в освобождённые от врага окопы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики безуспешно пытались осуществить контратаку на краснолиманском направлении.