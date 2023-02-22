Захарова назвала выпад Зеленского в адрес Берлускони приступом бессильной злобы

Москва, , 09:09 — REGNUM Глава Украины Владимир Зеленский своим выпадом в адрес бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони фактически сравнил действия Киева с политикой нацистского режима, написала 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс», — комментирует Захарова скандальное заявление Зеленского, цитируя его.

Приведя такие слова Зеленского: «Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России», российский дипломат отмечает, что украинский лидер тем самым «взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времён Второй мировой».

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Напомним, Зеленский заочной обрушился с упрёками на Берлускони после того, как итальянский политик припомнил 1943 год, когда ему было шесть лет, и то, что ему не забыть, «как союзники бомбили Милан».

«Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно, — сказал Берлускони. — После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана».