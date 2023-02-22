Четыре жителя Нижнего Новгорода погибли в результате отравления газом
Нижний Новгород, 22 февраля 2023, 09:04 — REGNUM Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в столице региона в результате отравления газом погибли четыре человека.
«На улице Гаугеля погибли четыре человека», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале заместителя губернатора 22 февраля.
Отмечается, что среди погибших двое детей — девочка восьми лет и двухлетний мальчик.
«[Четырехмесячный. — Прим. ред.] ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную детскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом», — добавил Мелик-Гусейнов.
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