В Горловке в результате обстрела ВСУ вспыхнул пожар на территории колонии

Горловка, ДНР, , 08:58 — REGNUM На складе исправительной колонии в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины вспыхнул пожар. Об этом 22 февраля сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Пожарный расчет в ДНР © Валерий Мельников/РИА Новости

Как напомнил Приходько, ранее киевские военные обстреляли посёлок Мичурина в Никитовском районе Горловки.

«В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 22 февраля обстреляли Донецк, Александровку и Дебальцево.