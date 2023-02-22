Горловка, ДНР, 22 февраля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. На складе исправительной колонии в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины вспыхнул пожар. Об этом 22 февраля сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости Пожарный расчет в ДНР

Как напомнил Приходько, ранее киевские военные обстреляли посёлок Мичурина в Никитовском районе Горловки.

«В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 22 февраля обстреляли Донецк, Александровку и Дебальцево.