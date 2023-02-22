В Красноярске на одном из складов вспыхнул крупный пожар

Красноярск, , 08:50 — REGNUM В настоящее время сотрудники противопожарных служб ведут ликвидацию возгорания, возникшего в одном из складских зданий в Красноярске. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что в работах по ликвидации пожара на складе по адресу улица Свердловская 6а участвуют 37 человек и также задействовано 12 единиц техники.

Кроме того, указывается, что, согласно предварительной информации, площадь горения составляет 2500 квадратных метров.

«На месте проводится наращивание сил и средств. Тушение [пожара] продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля стало известно, что по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в сварочной мастерской в американском штате Флорида, в которой вспыхнул крупный пожар.

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