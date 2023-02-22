Ступино, Московская область, 22 февраля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В подмосковном городе Ступино утром 22 февраля произошло возгорание склада с пластиковой крошкой. Об этом в среду сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«В 06:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ступино, улица Загородная, дом 9/4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 07:40 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Всего для ликвидации возгорания привлечено 62 человека личного состава и 18 единиц служебной техники.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре в центре Москвы возросло до 11 человек.