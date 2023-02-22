Луганск, 22 февраля 2023, 08:49 — REGNUM Украинские боевики безуспешно пытались осуществить контратаку на краснолиманском направлении, пишет 22 февраля в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
(с) РИА Новости

По его данным, ВСУ предприняли попытку контратаки в районе следующих населённых пунктов ЛНР: Мясожаровка, Стельмаховка, Андреевка. Они пытались охватить позиции российских войск, которые раньше были отбиты у ВСУ.

«Создать так называемый огневой мешок им не удалось, — пишет Марочко. — Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВФУ было сорвано».

Напомним, о массированном ударе по позициям ВСУ на краснолиманском направлении сообщало 18 февраля Минобороны РФ.

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