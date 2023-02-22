Луганск, 22 февраля, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Украинские боевики безуспешно пытались осуществить контратаку на краснолиманском направлении, пишет 22 февраля в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

РИА Новости Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

По его данным, ВСУ предприняли попытку контратаки в районе следующих населённых пунктов ЛНР: Мясожаровка, Стельмаховка, Андреевка. Они пытались охватить позиции российских войск, которые раньше были отбиты у ВСУ.

«Создать так называемый огневой мешок им не удалось, — пишет Марочко. — Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВФУ было сорвано».

Напомним, о массированном ударе по позициям ВСУ на краснолиманском направлении сообщало 18 февраля Минобороны РФ.