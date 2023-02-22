Президент РФ Путин обратился к своей ядерной аудитории с ядерным содержанием — СМИ

Москва, , 08:43 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оглашённое 21 февраля, запомнится по его драматичному финалу. Такое мнение 22 февраля высказал специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Трансляция послания президента РФ Путина Федеральному собранию © Донат Сорокин/ТАСС

Напомним, в конце оглашения своего послания российский лидер заявил, что Москва приостанавливает своё участие в Договоре с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

Как указал автор публикации, перед оглашением послания президента РФ обсуждалась возможность приостановки участия России в ДСНВ и потому, по его мнению, было ясно, что такое предложение будет так или иначе высказано.

«Но не было ясно, как именно. При этом она прозвучала в конце концов не просто во весь голос, а криком, причём души. Сорвавшаяся с уст в самом конце речи, она стала главной новостью этого послания. По ней потомки будут вспоминать послание 2023 года, если им это вообще придёт в головы», — говорится в материале.

Кроме того, Колесников добавил, что также глава Российского государства, понимая, что такое решение является причиной отказа и от других договорённостей, поручил Минобороны и госкорпорации «Росатом» обеспечить готовность к испытанию отечественного ядерного оружия.

При этом Путин подчеркнул, что Россия будет проводить такие испытания только в том случае, если это первыми сделают США, указав, что «ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал американскому Конгрессу осознать последствия приостановки Россией участия в договоре между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.