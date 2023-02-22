Керчь, Крым, 22 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В среду, 22 февраля, в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым заявили, что на Керченской переправе возобновлено паромное сообщение.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 07:25 по местному времени 22 февраля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что паромное движение возобновили, несмотря на то, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Напомним, что паромное сообщение на Керченской переправе было приостановлено во вторник, 21 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий.