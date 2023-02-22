Москва, 22 февраля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден фактически поспорили о ситуации на Украине, пишет 22 февраля «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Издание напомнило, что 21 февраля Байден выступил с речью в Польше, обращаясь к Путину и к народу России. При этом 20 февраля он побывал в Киеве.

Путин 21 февраля, в день годовщины признания суверенитета республик Донбасса, обратился с речью к Федеральному собранию. Выступление коснулось политики США и других стран НАТО, а также проблемы неонацизма Киева.

«Хотя и в Москве, и в Вашингтоне уверяли, что в подготовке своих выступлений лидеры не пытались полемизировать друг с другом, заочный спор явно прослеживался», — пишет издание.

Издание делает вывод о том, что пока, судя по речам Путина и Байдена, не просматривается перспектив «урегулирования глобального геополитического кризиса и конфликта на Украине».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.