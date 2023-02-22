Минобороны РФ опровергло сообщения о нехватке боеприпасов у российских войск в районе Артёмовска

Москва, , 08:29 — REGNUM Данные о том, что поставки боеприпасов российским штурмовикам-добровольцам, которые принимают участие в освобождении города Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР), недостаточны, являются несоответствующими действительности. Об этом 22 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны указали, что в период с 18 по 20 февраля российским добровольцам было поставлено 1660 ракет для реактивных систем залпового огня, 980 боеприпасов для танков, а также 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и миномётов.

При этом в оборонном ведомстве уточнили, что все заявки на поставки боеприпасов и оружия исполняются в течение кратчайших сроков, добавив, что «так было и так будет».

В то же время отмечается, что на протяжении ближайших дней российскими штурмовыми подразделениями будут получены все боеприпасы по поданным на февраль заявкам, а с 25 февраля будут начаты поставки вооружений по заявкам на март. Вместе с тем добавляется, что за 2022 год потребности штурмовых отрядов были обеспечены на 140% от полученных заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон и Европа якобы «не стремятся» к уничтожению России.