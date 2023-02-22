421-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменовался историей о необычайно яркой вспышке в небе над Киевом, после которой прогремели несколько взрывов. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поспешил написать в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской системы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал небесный инцидент с падением на Землю космического спутника NASA. Но и эта версия была опровергнута самим Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Как пояснил 20 апреля РИА Новости представитель NASA, на тот момент спутник под названием RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год, всё ещё находился на орбите, в атмосферу Земли он войдет позднее. Более того, траектория его падения очень далека от Украины. Предварительно, упавший возле Киева объект — это метеор, однако официальной и достоверной информации о природе вспышки над Киевом пока нет.

Тем временем российские войска ведут наступательные действия по всем направлениям. Наиболее горячей точкой остается Артёмовск. За сутки штурмовыми отрядами освобождены три городских квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях. Подразделения Воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Суточные потери противника составили до 380 военнослужащих. В ходе оставления своих позиций, размещенных в одном из жилых домов в Артёмовске, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно забросали гранатами подвал с мирными гражданами, известил местный житель Владимир Коляда. Также, по словам очевидца, украинские военные стреляли в спину людям, которых эвакуировали российские бойцы.

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