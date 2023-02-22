Варшава, , 08:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон и Европа не стремятся к уничтожению России.

Выступление Джо Байдена в Варшаве © IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEW/Global Look Press

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — сказал американский лидер в ходе выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

Также Байден подчеркнул, что никогда не видел необходимости в проведении Россией специальной военной операции на территории Украины. По словам президента, Москва в любой момент способна предотвратить конфликт.

В ходе своего выступления в Варшаве он заявил, что Россия не сможет одержать победу на Украине, учитывая поддержку со стороны США и европейских стран.

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