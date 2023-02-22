Количество пострадавших в результате пожара в центре Москвы возросло до 11

Москва, , 08:17 — REGNUM До 11 человек выросло количество пострадавших в результате пожара в центре Москвы. Об этом 22 февраля рассказал представитель экстренных служб.

Пожар в гостинице в центре Москвы © МЧС России/ТАСС

«По уточненной информации, в результате пожара пострадали 11 человек: 8 взрослых госпитализированы в институт им. Склифосовского, все в тяжёлом состоянии», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб отметил, что один ребёнок был направлен в детскую городскую больницу им. Филатова и ещё двоим пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до семи человек возросло число погибших в результате крупного пожара в многоэтажном здании, расположенном в центре Москвы.

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