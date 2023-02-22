Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Руководство Китая пытается сохранять дистанцию в отношениях с Россией, пишет The New York Times. Таким образом Пекин старается наладить отношения со странами Европы.

В качестве аргумента в пользу такого предположения упоминается такой шаг Китая как турне по странам Европы китайского министра иностранных дел Ван И. Дипломат старался, как утверждает издание, «привлечь европейские страны, чтобы срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения».

Другое «доказательство» — отказ Пекина поддерживать Россию напрямую в её политике. При этом китайская сторона находится под ощутимым давлением со стороны Вашингтона, утверждают авторы статьи. Пекин в этой ситуации взывает «к чувству автономии Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский МИД 22 февраля заявил, что Пекин и Москва договорились вместе противостоять любым формам запугивания.

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