Вашингтон, 22 февраля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Руководство Китая пытается сохранять дистанцию в отношениях с Россией, пишет The New York Times. Таким образом Пекин старается наладить отношения со странами Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

В качестве аргумента в пользу такого предположения упоминается такой шаг Китая, как турне по странам Европы члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. Дипломат старался, как утверждает издание, «привлечь европейские страны, чтобы срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения».

Другое «доказательство» — отказ Пекина поддерживать Россию напрямую в её политике. При этом китайская сторона находится под ощутимым давлением со стороны Вашингтона, утверждают авторы статьи. Пекин в этой ситуации взывает «к чувству автономии Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский МИД 22 февраля заявил, что Пекин и Москва договорились вместе противостоять любым формам запугивания.