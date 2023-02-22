Приморский чиновник приговорён к штрафу за превышение полномочий
Во Владивостоке крупного чиновника приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей
Владивосток, 22 февраля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Суд во Владивостоке вынес обвинительный приговор в отношении бывшего крупного краевого чиновника, сообщает 22 февраля пресс-служба Советского районного суда.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Валентин Карпенко, ранее являвшийся директором департамента лесного хозяйства Приморского края, был признан виновным в превышении должностных полномочий.
Установлено, что Карпенко, стремясь проявить себя перед руководством успешным руководителем, без проведения открытых торгов заключил с одной компанией соглашение о продлении срока аренды участка для заготовки леса, а с другой — договор об аренде участка на новый срок.
Ввиду того, что суд проходил в порядке особого судопроизводства, чиновник отделался штрафом в 80 тыс. рублей.